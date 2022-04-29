Впервые в истории Парада Победы истребители МиГ-29 пролетят над Москвой в виде буквы Z

Воздушная часть парада завершится традиционно: девять самолетов «Русских витязей» и «Стрижей» в построении «кубинский бриллиант», а также шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского триколора.

© Фото: ТРК "Звезда"

Впервые за многолетнюю историю авиационной части Парада Победы истребители в небе выстроятся в виде буквы Z.

Так, восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку участников специальной военной операции.

Минобороны России сообщает, что воздушная часть парада завершится традиционно. Девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского триколора.

Ранее «Звезда» показывала кадры с репетиции авиации в подмосковном Алабино. Тогда был раскрыт воздушный сюрприз - восемь истребителей пролетели в виде буквы Z.

Таким образом, была продемонстрирована поддержка нашим военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине.