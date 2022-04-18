Рокот в подмосковном небе: как прошла репетиция авиационной части Парада Победы

Не обошлось и без воздушных сюрпризов - восемь истребителей пролетели в виде буквы Z, продемонстрировав поддержку нашим военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двигатели запущены. Машины готовятся принять участие в тренировке Парада Победы, их курс лежит на подмосковное Алабино. Всего в воздушной части парада примут участие 77 самолетов и вертолетов. Это истребители, штурмовики, заправщики и даже летающий командный пункт. Но открывают воздушную часть, как всегда, вертолеты. Пятнадцать машин: вертолеты Ми-24 и Ми-8, самый большой в мире Ми-26 и Ка-52. За всем этим великолепием наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

Прямо на взлетной полосе экипажи вертолетов выстраивают машины. Так же они пролетят над Красной площадью. Возглавляет строй самый большой в мире серийный военно-транспортный вертолет Ми-26. Его сопровождают ударные Ми-24.

Вертолеты взлетают группами и идут треугольниками, или, как летчики говорят, «крылом». Съемочная группа находится в крайней правой машине. В салоне сильная болтанка, но это не мешает экипажу. Почти одновременно 15 машин покидают аэродром в городе Клин и устремляются к Алабино.

Над Алабино воздушный строй проходит после колонны бронетехники. Лидер - Ми-26. За ним - три «Ночных охотника» Ми-28Н, проплывают в небе и «Аллигаторы», вертолеты Ка-52.

«Сейчас мы пролетаем над Алабино. Видно, как идет бронетехника! Наша группа вертолетов завершает пролет вертолетчиков, за нами - самолеты различных типов! Летчики также будут усиленно тренироваться, как и пешие расчеты и водители военной техники, которые сейчас под нами, вплоть до 9 мая», - прокомментировал корреспондент.

Полеты выполняются на минимальных высотах от 200 до 500 метров. Экипажи вертолетов работают в парадном строю, ближе всего к земле.

Как и 15 вертолетов, 62 самолета также сегодня разрезали ясное небо Подмосковья. С нескольких аэродромов взлетели новейшие истребители Су-57, а также Су-35 и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Максимально близко к земле прошли и стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

«Белые лебеди» нашей авиации, сверхзвуковые Ту-160, своими огромными крыльями закрыли почти всю алабинскую площадку. А заправщик Ил-78 прямо над ней, в воздухе, провел имитацию заправки боевых самолетов.

Не обошлось и без воздушных сюрпризов - восемь истребителей пролетели в виде буквы Z, продемонстрировав поддержку нашим военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов