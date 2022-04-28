Путин обсудил Украину и деятельность G20 с президентом Индонезии

Вместе с тем стороны условились на дальнейших контактах.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. В ходе беседы стороны обсудили вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также деятельность G20 с учетом председательства Индонезии в данном объединении. Путин и Видодо также условились на дальнейших контактах.

«По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин по телефону поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в оказании содействия при обмене американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. В сообщении Кремля отмечается, что обмен состоялся в Анкаре.