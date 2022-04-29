В СВР назвали достоверной информацию о планах разместить на Украине польских миротворцев

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Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил, что информация о планах разместить на территории Украины польские войска под видом «миротворцев» была подтверждена несколькими надежными источниками. Отмечается, что этот план разрабатывался Польшей совместно с США.

«Сделанное директором Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкиным 28 апреля 2022 г. заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», - говорится в сообщении СВР.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что закрепление польских военных на западе Украины может привести к расколу страны. Отмечается, что Варшава планирует восстановить контроль над «историческими территориями».