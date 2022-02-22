В Минприроды объяснили, кому запретят выбрасывать компьютеры на свалку

Обычные россияне по-прежнему смогут выбрасывать вышедшую из строя бытовую технику в мусорные контейнеры. Вступающие в силу с 1 марта 2022 требования по утилизации отходов будут распространяться только на только юридических лиц и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Новые правила, в частности, обязывают юрлиц передавать утратившее потребительские свойства компьютерное, электронное, оптическое оборудование для утилизации специализированным компаниям.

Последние, в свою очередь, должны будут на законных основаниях вести деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов, отнесенных к указанной группе.

В ведомстве подчеркнули, что электронная техника содержит полезные компоненты, захоронение которых запрещено на свалках.

В Минприроде добавили, что сведения о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует

действительности.

Накануне СМИ сообщили о том, что с 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования по утилизации отходов, которые коснутся в том числе граждан, якобы в мусорные баки будет запрещено сваливать компьютеры и другую бытовую технику.