В стране и мире Басурин заявил о более трех тысячах украинских военнопленных в ДНР Алексей Курильченко По словам представителя Народной милиции, сейчас устанавливается, являются ли пленные военными преступниками. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: На территории Донецкой Народной Республики находятся более трех тысяч пленных украинских военных. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. «Называли цифру более трех тысяч, может быть, сейчас она уже и больше... Являются ли они военными преступниками... Процесс идет», - цитирует РИА Новости слова Басурина. Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров сообщил, что, по информации сложивших оружие на заводе «Азовсталь», предположительно, на территории комбината находятся около 400 человек, в числе которых могут быть иностранные наемники или высокопоставленные иностранные лица. Помимо этого, он указал на недобросовестную работу сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в кризисной ситуации на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика