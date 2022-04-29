Пленный боец территориальной обороны Украины рассказал о хаосе в своем подразделении

Попавший в плен Василий Михалко заметил, что, попав в плен, он получил необходимую медицинскую помощь. Ему извлекли попавший в тело осколок и сделали перевязку.

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Пленный боец территориальной обороны Украины Василий Михалко рассказал о хаосе в своем бывшем подразделении.

«Постоянного, централизованного руководства и постоянного, скажем так, места дислокации нет. От случая к случаю, бросали к тем или иным подразделениям и под руководство того или иного командира», - заметил Михалко.

Василий заметил, что, попав в плен, он получил необходимую медицинскую помощь. Ему извлекли попавший в тело осколок и сделали перевязку.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о наличии более трех тысяч украинских военнопленных в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов