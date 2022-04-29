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В Кремле назвали экспроприацией планы США об отправке активов РФ на Украину

Алексей Курильченко
13:30 29.04.2022
По словам Дмитрия Пескова, решение Конгресса США вызывает в Кремле непонимание и неприятие.
В Кремле назвали экспроприацией планы США об отправке активов РФ на Украину
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Американский закон о направлении арестованных активов иностранцев «для поддержки Украины» является попыткой США узаконить присвоение себе частной собственности. В Кремле подобное решение вызывает лишь неприятие и непонимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением правовых норм, нарушением вообще всех правовых понятий. Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои в области частной собственности, экономики, политики и всего остального. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может», - заявил Песков журналистам.

Ранее нижняя палата Конгресса США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев для поддержки Украины. Сообщается, что новый законопроект позволяет конфискацию активов иностранных граждан. Отмечается, что они будут изъяты, если средства получены за счет поддержки руководства Российской Федерации или незаконных действий.

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