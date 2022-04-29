В Гагаузии разрешили ношение георгиевской ленты

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Спикер парламента Гагаузской автономии Молдавии Дмитрий Константинов заявил о том, что жители имеют право носить георгиевскую ленточку на территории региона. Депутаты Гагаузии также выступили с инициативой разрешить производство, изготовление и ношение символов Победы - георгиевской ленты и красных флагов.

«Законопроект принят во втором чтении единогласно», - заявил спикер.

Ранее в Государственную думу России внесли законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Если законопроект будет одобрен, за публичное осквернение георгиевской ленты будет предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В Грузии и на Украине данный символ находится под запретом, а в Латвии она была приравнена к символике СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты вскоре будут приняты в Литве и Молдавии. Президент Молдавии Майя Санду уже утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту, а также символов Z и V. Она отметила, что запрещается использовать символы, которые пропагандируют «военную агрессию».