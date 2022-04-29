СК РФ расследует действия канадских военных инструкторов на Украине
По данным ведомства, канадцы обучали националистов батальона «Азов»*.
© Фото: СК РФ
Следственный комитет России расследует деятельность военных инструкторов из Канады, которые обучали украинских националистов. По данным ведомства, канадцы прибыли на Украину для проведения тренировок нацбатальона «Азов»*
«Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения», - говорится в сообщении на сайте СК.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовили Украину к силовому решению ситуации в Донбассе.
*«Азов» - националистический батальон, запрещен в РФ