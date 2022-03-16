Токаев предложил перестроить политическую модель на президентскую с сильным парламентом

Форма правления в Казахстане должна окончательно перейти к президентской республике, в которой большая часть полномочий отдана парламенту. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании к народу.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», - сказал Токаев.

Из предложений главы государства: ввести законодательный запрет быть членом какой-либо партии президенту страны во время исполнения своих полномочий; запретить его близким родственникам занимать должности в структурах власти и госкомпаниях.

«Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в Конституционный суд. Надеюсь, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», - пояснил Токаев.

Он также отметил, что гарантия равенства возможностей для всех граждан - обязанность президента.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.