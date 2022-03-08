В МИД РФ связали рост цен на европейский газ с отказом от «Северного потока - 2»

Стремительный рост цены на газ на европейском рынке связан с отказом от «Северного потока - 2». Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, проект стал заложником искусственной увязки с политики и экономики, своевременный ввод в эксплуатацию газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы.

«Неизбежные последствия отказа от "Северного потока - 2" мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке», - сказал Биричевский РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия имеет право принять «зеркальное» решение и ввести эмбарго на прокачку газа через «Северный поток - 1» в связи с необоснованными решениями в адрес страны.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели против РФ серьезные санкции.