Завербованный американской ЧВК гражданин США погиб на Украине
Американец, завербованный частной военной компанией (ЧВК), погиб на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью погибшего наемника.
По словам матери погибшего, бывший военнослужащий Военно-морских сил США 22-летний Вилли Джозеф согласился поехать на Украину как подрядчик для ведения боевых действий на украинской стороне по контракту с ЧВК.
«Он хотел уйти, потому что верил в то, за что борется Украина», - сказала мать Джозефа.
Она сообщила, что тело Джозефа, который был убит в понедельник, не нашли. Он пересек украинско-польскую границу 12 или 13 марта.
Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров высказал мнение, что акция «Бессмертный полк» - это идея сохранить память о борьбе с нацизмом, а США и Великобритания, запрещая проведение шествия на своих территориях, отрекаются от своей же исторической памяти.