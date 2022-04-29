По словам матери погибшего наемника, группа, в которой воевал ее сын, состояла из представителей «самых разных стран».

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Американец, завербованный частной военной компанией (ЧВК), погиб на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью погибшего наемника.



По словам матери погибшего, бывший военнослужащий Военно-морских сил США 22-летний Вилли Джозеф согласился поехать на Украину как подрядчик для ведения боевых действий на украинской стороне по контракту с ЧВК.

«Он хотел уйти, потому что верил в то, за что борется Украина», - сказала мать Джозефа.

Она сообщила, что тело Джозефа, который был убит в понедельник, не нашли. Он пересек украинско-польскую границу 12 или 13 марта.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров высказал мнение, что акция «Бессмертный полк» - это идея сохранить память о борьбе с нацизмом, а США и Великобритания, запрещая проведение шествия на своих территориях, отрекаются от своей же исторической памяти.