Украина потеряла 142 самолета и 111 вертолетов с начала специальной военной операции

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С начала специальной военной операции ВС РФ Вооруженные силы Украины потеряли 142 самолета, 111 вертолетов и более 600 беспилотников. Об этом сообщил на брифинге 29 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Также Конашенков, что российские ракетные войска обнаружили и уничтожили украинской пусковую установку ракет «Точка-У», из которой вчера был произведен обстрел Херсона. Установка располагалась недалеко от села Гороховское.