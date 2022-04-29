Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразили 112 военных объектов Украины за ночь
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразили 112 военных объектов Украины за ночь
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
10:42 Армия
В МО РФ сообщили о выявлении и уничтожении «Точки-У», ранее атаковавшей жилые кварталы Херсона
09:54 В стране и мире
В КЧР задержали сторонника ИГИЛ*, готовившего теракт на объектах органов власти
08:27 В стране и мире
«От домов ничего не осталось»: опубликованы кадры последствий пожара под Курганом
05:19 В стране и мире
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку
05:01 Армия
Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили военные ЮВО за героизм в ходе спецоперации на Украине
Популярное
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»