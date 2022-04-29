Вид с борта: Ми-8АМТШ пролетел над Хабаровском на тренировке воздушной части Парада Победы

Кроме того, в авиационной тренировке были задействованы самолеты военно-транспортной авиации Ту-134УБЛ, Ан-26 и Ан-12.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая тренировка воздушной части Парада Победы прошла в Хабаровске. Корреспондент «Звезды» побывала на борту вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» и понаблюдала за мероприятием.

«Экипаж "Терминатора" максимально собран. Оно и понятно, ответственность слишком велика. Полет проходит над городом, прямо над жилыми кварталами, на высоте всего нескольких сотен метров, что требует от пилотов невероятной концентрации и техники пилотирования. Нужно держать воздушный строй, пролететь над главной площадью Хабаровска строго по времени», - сказала корреспондент.

Также над Хабаровском пролетели два истребителя Су-30, два тактических разведывательных самолета Су-24МР и сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Кроме того, задействованы самолеты военно-транспортной авиации Ту-134УБЛ, Ан-26 и Ан-12.

Ранее съемочная группа «Звезды» понаблюдала за репетицией Парада Победы в Санкт-Петербурге из вертолета.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов