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«Почта Победы»: военные ЦВО написали письма фронтовикам и труженикам тыла в Свердловской области

02:35 28.04.2022
Всего было написано более одной тысячи писем фронтовикам и труженикам тыла, проживающим в Свердловской области.
«Почта Победы»: военные ЦВО написали письма фронтовикам и труженикам тыла в Свердловской области
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Свердловской области, приняли участие в патриотической акции «Почта Победы».

Всего военнослужащими было написано более одной тысячи писем фронтовикам и труженикам тыла, проживающим в регионе.

В письмах военнослужащие  выразили благодарность  за мужество и героизм, проявленные  ветеранами в военное время, а также поздравили с наступающей 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Все письма в формате «фронтовых треугольников»  рассортированы для последующей доставки по адресам проживания ветеранов ВОВ при помощи военнослужащих фельдъегерско-почтовых подразделении. Акция стартовала в середине апреля и продлится до 9 мая.

Ранее сообщалось о проведении в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации торжественной церемонии передачи детских писем и рисунков. Письма адресованы для военнослужащих участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Дети создали более трех тысяч рисунков и писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, юнармейцы и дети.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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