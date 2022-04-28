«Почта Победы»: военные ЦВО написали письма фронтовикам и труженикам тыла в Свердловской области
Военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Свердловской области, приняли участие в патриотической акции «Почта Победы».
Всего военнослужащими было написано более одной тысячи писем фронтовикам и труженикам тыла, проживающим в регионе.
В письмах военнослужащие выразили благодарность за мужество и героизм, проявленные ветеранами в военное время, а также поздравили с наступающей 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Все письма в формате «фронтовых треугольников» рассортированы для последующей доставки по адресам проживания ветеранов ВОВ при помощи военнослужащих фельдъегерско-почтовых подразделении. Акция стартовала в середине апреля и продлится до 9 мая.
Ранее сообщалось о проведении в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации торжественной церемонии передачи детских писем и рисунков. Письма адресованы для военнослужащих участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Дети создали более трех тысяч рисунков и писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, юнармейцы и дети.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.