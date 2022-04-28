Ребенок и женщина погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР с помощью реактивных систем залпового огня и артиллерии.

© Фото: Народная милиция ЛНР

Два человека погибли, в том числе ребенок, четверо получили ранения после обстрела ЛНР со стороны ВСУ. Зафиксированы серьезные повреждения и разрушения городской инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 6 обстрелов по н.п. Ирмино, Стаханов, Золотое-5, Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч" и БМ-21 "Град", артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм», - написано в Telegram-канале представительства.

По данным ведомства, погиб десятилетний ребенок и женщина 1927 года рождения. Повреждено и разрушено 20 жилых домов и детский сад.

Ранее в генпрокуратуре ЛНР сообщили о гибели ребенка в результате обстрела со стороны ВСУ города Стаханов в Республике.