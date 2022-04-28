Посольство РФ: эксперты в США все более скрупулезно изучают факты военно-биологической деятельности Пентагона на Украине

Российское посольство указало на то, что «вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия».

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Посольство России в Соединенных Штатах обратило внимание, что все больше представителей американского экспертного сообщества обращают внимание на обнародованные факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине.

Эксперты задаются вопросами: какого рода штаммы исследовались в лабораториях, какую угрозу это представляло для гражданского населения. Напомним, благодаря Вооруженным Силам России факты о финансируемой Вашингтоном на Украине деятельности биолабораторий стали известны всему миру.

Посольство России обратило внимание на то, что «вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия».

«Более того, в соответствии с законом "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биооружия разрешаются с санкции правительства. При этом наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции», - сообщило российское диппредство в своем Telegram-аккаунте.

Также дипломаты России в США добавили, что «приверженность Вашингтона своим обязательствам по КБТО» (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. - Прим. ред.) всерьез озадачивает международное сообщество.

Как отметили в посольстве, теперь все более становятся ясными причины блокирования американской стороной инициатив по разработке юридически обязывающего контрольного механизма к данной Конвенции.

Накануне Патрушев заявил о развернутой по всему миру сети биолабораторий США. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отметил, что в лабораториях военные ученые из США создавали вирусы, бактерии и токсины, а по сути - новое биологическое оружие.

Патрушев добавил, что активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года - «сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота, целью которого являлось создание враждебного нашей стране государства».