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В ходе проведения специальных мероприятий на территории Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен штаб территориальной обороны Украины, расположившийся в здании школы. Ежедневно российскими военными проводятся мероприятия по поиску складов и схронов, оставленных вооруженными силами Украины (ВСУ), а также штабов территориальной обороны и националистических батальонов на территории Херсонской области.

Очередная находка была сделана в украинском населенном пункте Надднепрянское, где в здании школы-интерната располагался подпольный штаб националистов. В ходе осмотра здания российскими военнослужащими было обнаружено более двадцати ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет наган, гранатомет и гранаты Ф-1.

Помимо этого, в учебных классах, которые предназначались для обучения детей, националисты проводили занятия по боевой подготовке, а также агитации вновь прибывшего подкрепления. Об этом свидетельствуют найденные там методички и учебная литература. Также нашими военными были обнаружены шевроны запрещенного в России «Правого сектора»* и 124-й бригады территориальной обороны.

Все изъятое оружие и боеприпасы учтены в соответствии с установленным порядком. В настоящее время российскими военнослужащими проводятся мероприятия по определению лиц, причастных к организации подпольной деятельности в Херсонской области.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов