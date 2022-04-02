Армия Армия Армия

Военные РФ обнаружили в одной из школ Херсонской области штаб теробороны

05:01 02.04.2022
Российские военнослужащие обнаружили в одной из школ штаб территориальной обороны Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В ходе проведения специальных мероприятий на территории Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен штаб территориальной обороны Украины, расположившийся в здании школы. Ежедневно российскими военными проводятся мероприятия по поиску складов и схронов, оставленных вооруженными силами Украины (ВСУ), а также штабов территориальной обороны и националистических батальонов на территории Херсонской области.

Очередная находка была сделана в украинском населенном пункте Надднепрянское, где в здании школы-интерната располагался подпольный штаб националистов. В ходе осмотра здания российскими военнослужащими было обнаружено более двадцати ящиков из-под автоматов Калашникова, более 40 ящиков с боеприпасами, а также пистолет наган, гранатомет и гранаты Ф-1.

Помимо этого, в учебных классах, которые предназначались для обучения детей, националисты проводили занятия по боевой подготовке, а также агитации вновь прибывшего подкрепления. Об этом свидетельствуют найденные там методички и учебная литература. Также нашими военными были обнаружены шевроны запрещенного в России «Правого сектора»* и 124-й бригады территориальной обороны.

Все изъятое оружие и боеприпасы учтены в соответствии с установленным порядком. В настоящее время российскими военнослужащими проводятся мероприятия по определению лиц, причастных к организации подпольной деятельности в Херсонской области.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Военные РФ обнаружили в одной из школ Херсонской области штаб теробороны
04:25 Армия
Видео
Морпехи Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в знак поддержки военных РФ на Украине
00:07 В стране и мире
Видео
«Она парила»: Васильев поделился воспоминаниями об Александре Яковлевой
22:23 В стране и мире
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
21:41 Армия
МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань под Киевом
Популярное
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.