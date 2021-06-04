Майские выходные в 2022 году проведут раздельно
Минтруд не планирует продолжать практику непрерывных праздников в мае, как это было в 2021 году.
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Майские выходные в 2022 году в России будут проводиться раздельно.
Так, согласно тексту проекта Минтруда, их разделят на два периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Также подчеркивается, что ведомство не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, как это было в текущем году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что новогодние каникулы в 2022 году в России продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что последний день в 2022 году также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.