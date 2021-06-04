Майские выходные в 2022 году проведут раздельно

Майские выходные в 2022 году в России будут проводиться раздельно.

Так, согласно тексту проекта Минтруда, их разделят на два периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Также подчеркивается, что ведомство не планирует продолжать практику непрерывных майских праздников, как это было в текущем году, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы в 2022 году в России продлятся 10 дней - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что последний день в 2022 году также будет выходным, поскольку выпадает на субботу.