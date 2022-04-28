На МКАД столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся

Сообщается, что столкновение произошло на внешней стороне 70-го километра МКАД, движение по четырем полосам ограничено.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 70-м километре внешней стороны МКАД. Отмечено, что перед пересечением с Путилковским шоссе столкнулись три автомобиля.

Сообщается, что по причине столкновения один из автомобилей перевернулся. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе из пяти. Как сообщает столичный Дептранс, на месте ДТП работают оперативные службы Москвы. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в среду на Мытной улице в Москве автомобиль сбил на тротуаре человека. После происшествия водитель скрылся с места аварии. Отмечено, что ГИБДД «разбирается в данной ситуации».