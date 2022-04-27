Автомобиль сбил пешехода на тротуаре в центре Москвы

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В Москве на Мытной улице автомобиль сбил на тротуаре человека. После происшествия водитель скрылся с места аварии. В настоящее время информация о состоянии пострадавшего уточняется, на месте ДТП работают оперативные службы.

«В данный момент мы совместно со столичной ГИБДД разбираемся в данной ситуации. Виновник аварии, который скрылся с места, будет найден, поэтому рекомендуем ему добровольно прийти в полицию», - передает столичный дептранс в Telegram.

Ранее в СМИ появилась информация, что водители, совершившие аварию в Москве, якобы смогут оставить место дорожно-транспортного происшествия. В пресс-службе столичного Департамента транспорта заявили, что данная мера позволит повысить пропускную способность до 50 процентов.