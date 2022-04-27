В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦМВС прошла торжественная передача детских писем для военных, участвующих в спецоперации

20:31 27.04.2022
Более трех тысяч рисунков и детских писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости переданы от детей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации проведена торжественная церемония передачи детских писем и рисунков для военнослужащих участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Более трех тысяч рисунков и детских писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости переданы от детей.

«Символично, что передача писем нашим воинам проходит в зале Победы под знаменем, которое было водружено над Рейхстагом в знак спасения мира от фашизма. Это знак того, что правда сильнее лжи»,- подчеркнул представитель Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сергиенко.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, юнармейцы, дети и сотрудники компании. Участников акции поддержали ребята из детского творческого объединения Юнармии ЦДРА им. М.В.Фрунзе.

На сегодняшний день в рамках акции «Письмо солдату» под эгидой Юнармии и при поддержке Минобороны России в войска было передано более 150 тысяч детских писем и рисунков с теплыми и добрыми словами поддержки защитникам Отечества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:14 В стране и мире
Видео
Автомобиль сбил пешехода на тротуаре в центре Москвы
18:37 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео освобождения Тревора Рида из российской колонии
19:32 Армия
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 17 военных объектов Украины в течение дня
17:27 В стране и мире
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили у власти мог бы сейчас начать войну
16:30 В стране и мире
Видео
Путин заявил в Петербурге, что задачи спецоперации безусловно будут выполнены
Популярное
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Разработчик рассказал о доступных для «Сармата» траекториях удара
Видео
Высокоточный удар: кадры уничтожения складов вооружения и техники ВСУ
Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.