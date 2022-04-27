В ЦМВС прошла торжественная передача детских писем для военных, участвующих в спецоперации

Более трех тысяч рисунков и детских писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости переданы от детей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации проведена торжественная церемония передачи детских писем и рисунков для военнослужащих участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Более трех тысяч рисунков и детских писем с искренними пожеланиями мужества, добра, мира, стойкости переданы от детей.

«Символично, что передача писем нашим воинам проходит в зале Победы под знаменем, которое было водружено над Рейхстагом в знак спасения мира от фашизма. Это знак того, что правда сильнее лжи»,- подчеркнул представитель Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сергиенко.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, юнармейцы, дети и сотрудники компании. Участников акции поддержали ребята из детского творческого объединения Юнармии ЦДРА им. М.В.Фрунзе.

На сегодняшний день в рамках акции «Письмо солдату» под эгидой Юнармии и при поддержке Минобороны России в войска было передано более 150 тысяч детских писем и рисунков с теплыми и добрыми словами поддержки защитникам Отечества.