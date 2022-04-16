«Давайте прекратим братоубийство»: военнослужащий ВСУ о решении сложить оружие в ЛНР

Украинский военнослужащий призвал и других бойцов последовать за ним и сложить оружие.

© Видео: пресс-служба НМ ЛНР © Фото: millnr, Telegram

Украинский военнослужащий Артур Лобода рассказал, почему принял решение сложить оружие во время проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Военный ВСУ отметил, что его вместе с сослуживцами послали в Северодонецк и без каких-либо инструктажей отправили на позиции.

«Потом утром, 7 числа начался очень сильный обстрел. Моего напарника ранило, я сам укрылся в подвале, чтобы как-то выжить и не попасть под этот обстрел. Через минут 15-20 услышал гул, то есть вылез из подвала, увидел, что идет наступление техники и живой силы противника. Когда подошел к напарнику, увидел, что он уже 200-й, и в руке я у него увидел листовку с инструкцией сложить оружие и сдаться», - рассказывает солдат в ролике, опубликованном пресс-службой Народной милиции ЛНР.

По словам Лободы, он не услышал никаких указаний в ответ на то, что он передавал сведения о наступлении, была лишь паника и крики.

«Я посмотрел еще раз на эту листовку, прочитал и понял, что выход у меня только один. Если я хочу жить нормально, лучше сложить оружие и сдаться войскам ЛНР. Так я и сделал», - добавил военнослужащий.

После того, как Артур сложил оружие, ему дали поесть, одеться и обращались с ним достойным образом. Лобода призвал и других военнослужащих последовать за ним и сложить оружие.

«Скорее уже давайте прекратим братское самоубийство, сложите оружие и давайте жить все как-то в мире, дружно», - резюмировал он.

Ранее пациентка кременского дома-интерната, которую в числе других использовали в качестве «живого щита» ВСУ, рассказала «Звезде», как украинские военнослужащие нагло пользовались их беспомощностью и как их спасли силы ЛДНР.