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Умер актер сериалов «В круге первом» и «Высший пилотаж» Сергей Карякин

Марина Крижановская
23:19 28.04.2022
Также Сергей Карякин был известен по съемкам в фильмах и сериалах, таких как «День отчаяния», «Клад могилы Чингисхана».
Умер актер сериалов «В круге первом» и «Высший пилотаж» Сергей Карякин
© Фото: Кадр из сериала «МУР»
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Стало известно, что скончался актер сериалов и кино Сергей Карякин. Об этом сообщила его коллега - актриса Елена Ксенофонтова.

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек», - приводит ее слова РИА Новости.

Ксенофонтова отметила, что болезнь стала причиной смерти артиста. Ранее СМИ приводили информацию, что у него был диагностирован рак языка.

«Болезнь… Царствие Небесное тебе, Сережечка», - добавила актриса Ксенофонтова.

Сергей Карякин был известен по съемкам в фильмах и сериалах, таких как «В круге первом», «Высший пилотаж» и «Крах фаворита». Также он отметился игрой в главных ролях в телефильмах «День отчаяния», «Клад могилы Чингисхана». Является лауреатом молодежной премии «Триумф».

Ранее Народный артист России Александр Панкратов-Черный назвал смерть Леонида Куравлева трагедией для России. В беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве, чей уход из жизни, по словам артиста, стал трагедией и для культуры, и для страны в целом.

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