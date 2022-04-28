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МО: на Украину РФ уже доставила более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

22:07 28.04.2022
Как сообщил представитель МО РФ, проведено 927 гуманитарных акций.
МО: на Украину РФ уже доставила более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи
© Фото: Минобороны России
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Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 207,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщил представитель Минобороны России, проведено 927 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки - семь в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передана 331 тонна гуманитарной помощи.

«28 апреля 2022 г. проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых населению передается 282 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - рассказал Михаил Мизинцев.

Ранее в российском военном ведомстве заявили о поражении 76 военных объектов Украины авиацией ВКС России. В результате ударов поражены, в частности, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, отметили в МО РФ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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