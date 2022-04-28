Минобороны: авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины

В результате ударов поражены, в частности, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, отметили в МО РФ.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов украинской армии в течение дня. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Как отметил представитель МО РФ, ударами уничтожены более 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

«Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - добавил Конашенков на брифинге.

Ранее съемочная группа «Звезды» подобралась к территории «Азовстали». Корреспондент Алексей Дегтярев решил пронаблюдать за тем, как с территории мариупольского предприятия должны выходить украинские националисты и мирные граждане, которые возможно находятся там.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.