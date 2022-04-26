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Десятки волн огня: в Сибири раньше обычного начался пожароопасный сезон

Алексей Курильченко
Олег Лавров
18:22 26.04.2022
В регионе гектарами выгорают леса и поля, огонь вплотную подходит к городам. Страдают и жилые дома. Зачастую причиной становится человеческая халатность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россия из окна поезда бывает разной. Под городом Ишим в Тюменской области можно наблюдать пугающий и завораживающий ландшафтный пожар. Это минимум десятая волна огня, подобравшаяся вплотную к Ишиму с начала пожароопасного сезона в этом году.

«Мощнейший пал травы. Очень сильный ветер гонит огонь в сторону города», - комментируют пожар в Сети.

 Горят поля и под Красноярском. Ситуацию в восточной Сибири усложняет сезон ветров. Из-за них движение огненного фронта постоянно меняется. Сейчас он подобрался к автодороге и заправочной станции. Трассу, ведущую в аэропорт, заволокло дымом.

«Машины останавливаются, потому что видимость ноль», - комментирует очевидец.

В Красноярском крае и Кемеровской области огонь перебрасывается на жилые дома. В населенном пункте Балай от пала вспыхнули два жилых дома общей площадью 500 квадратных метров.

В том же Красноярске в районе населенного пункта Кубеково пожаром уничтожено еще четыре жилых дома. Потребовалась помощь авиации МЧС.

«В результате пожара пошел пал травы. Пожар распространился на один гектар сухой растительности», - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Максим Климкин.

В подавляющем большинстве случаев виновниками пожаров становятся люди. В Новосибирске 79-летний пенсионер, сжигая сухую траву на участке, спалил собственный дом.

«Стал траву жечь, в уголке обжигать.. потом раз, пых и все и пошло» - рассказал пенсионер.

С каждым днем число возгораний лишь растет. Пожароопасный сезон открыт в 54 субъектах, в 13 введен особый режим с запретом посещения лесов и разведения огня.

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