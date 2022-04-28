Минобороны: из Украины и ЛДНР эвакуировано 19 442 человека за сутки

© Фото: Минобороны России

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за минувшие сутки без участия Киева на территорию России из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуировано 19 442 человека, включая 4 468 детей. Генерал-полковник добавил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса спасено уже 1 021 871 человек, 187 636 из которых - дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 133 581 единица личного автомобильного транспорта, за сутки - 2 708», - отметил Мизинцев в ходе брифинга.

Ранее российские военные полицейские помогли семье с маленькими детьми из Харьковской области эвакуироваться на территорию России. Глава семейства Тарас обратился за помощью к российским военнослужащим, чтобы не подвергать себя опасности в дальнейшем.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.