МО: Киев свозит тела военных ВСУ в гражданском к центральному рынку в Лисичанске для обвинения ВС РФ в обстрелах

По словам начальника НЦУО РФ, данная провокация «повторяет зверства нацистов в годы ВОВ, но с современными подходами киевского режима».

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевский режим после ошибочного обстрела 57 мотопехотной бригады ВСУ свозит разбитую технику и доставляет тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду, к центральному рынку в Лисичанске. При этом, по словам генерал-полковника, данная провокация проводится с целью обвинения в обстрелах российских военных.

Начальник НЦУО РФ подчеркнул, что провокация подготовлена специалистами информационно-психологических операций ВСУ, чтобы показать ее общественности в ближайшее время. При этом Киев пригласил представителей украинских и западных информационных агентств, в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши, для проведения постановочных фото- и видеосъемок.

«Этот циничный, прежде всего, по отношению к своему собственному народу, а также погибшим украинским военнослужащим, сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но с современными подходами киевского режима», - сказал Мизинцев на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев заявлял, что боевики теробороны в Николаеве подготовили очередную провокацию с многочисленными жертвами среди мирного населения. С его слов, неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод», чтобы привести их в действие во время массового скопления граждан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.