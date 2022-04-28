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Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО

Игнат Далакян
21:05 28.04.2022
Премьер-министр страны считает, что это вопрос не для референдума.
Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО
© Фото: pixabay.com
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Шведское правительство выступило против проведения референдума о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщило издание Sveriges Radio со ссылкой на премьер-министра Магдалену Андерссон и главу МИД Анн Линде.

«Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума», - заявила глава правительства на пресс-конференции.

Как сообщает СМИ вопрос вступления в НАТО включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто, поэтому решение должно приниматься шведским парламентом.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предупредили Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в Североатлантический альянс. Официальный представитель МИД РФ добавила, что эти страны давно втягивали в НАТО, проводя на их территории военные учения, инструктажи и формируя тем самым общественное мнение.

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