Пранкеры Вован и Лексус «обсудили» с главой FIDE шахматный турнир детей с бойцами «Азова»*

© Видео: karjakinchess, Telegram © Фото: Эмиль Сутовский Вконтакте

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли генерального директора Международной шахматной Федерации (FIDE) Эмиля Сутовского. В частности, пранкеры вели с ним беседу по поводу отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал военную спецоперацию России на Украине.

Вован и Лексус вели разговор с Сутовским от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта. Так, пранкеры предложили ему провести шахматный турнир между детьми-спортсменами и бойцами нацбатальона «Азов»* в поддержку украинской армии. В ответ на данное предложение Сутовский отметил, что лучше всего проводить эти соревнования с бойцами ВСУ.

«Понимаете, тут есть некая щекотливость. Понятно, что мы не обязаны высказываться по этому поводу. Мы не скажем, что украинская шахматная организация совсем радикализировалась, нет. Но поддержать нерегулярную армию, это как-то совсем. Если вы считаете это нужным, я бы все-таки рекомендовал делать это с ВСУ», - говорит гендиректор FIDE в ролике, опубликованном Сергеем Карякиным в Telegram.

Ранее стало известно, что российский шахматист Сергей Карякин собирается проводить независимые турниры в России, также впоследствии он хочет создать альтернативную шахматную федерацию. Напомним, спортсмен был лишен возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону. Позже в Кремле призвали пересмотреть решение по дисквалификации Карякина. Было подчеркнуто, что спорт должен оставаться вне политики.

*«Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.