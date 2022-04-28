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Российские военные уничтожили 621 украинский беспилотник с начала спецоперации

20:15 28.04.2022
По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили 2629 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса российские вооруженные силы уничтожили 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат украинской армии. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель военного ведомства.

Ранее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, что происходит в Донецке, который сегодня обстреляли украинские войска. Под ударом оказался рынок в Кировском районе города, приходят сообщения об убитых и раненых, загорелось несколько павильонов.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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