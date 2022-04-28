МО РФ: в течение дня в районах Петрополья и Малой Камышевахи сбиты три украинские «Точки-У»
В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка Донецкой Народной Республики, Наугольное Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщил представитель МО РФ.
Ранее в Минобороны России сообщили об отражении массированного украинского удара по жилым кварталам Херсона. Как уточнили в российском военном ведомстве, удар был нанесен баллистическими ракетами комплекса «Точка-У» и снарядами РСЗО.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов