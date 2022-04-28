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Путин выразил Эрдогану признательность за содействие в обмене Ярошенко

Алексей Курильченко
15:22 28.04.2022
В сообщении Кремля отмечается, что обмен состоялся в Анкаре.
Путин выразил Эрдогану признательность за содействие в обмене Ярошенко
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в оказании содействия при обмене американца Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко. Отмечается, что процесс обмена состоялся в Анкаре.

«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществленного в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», - сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы. Обмен состоялся в Турции 27 апреля. Спецборт с Ярошенко на борту приземлился сначала в Сочи, а затем россиянин вернулся в Москву.

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