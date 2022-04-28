В ОБСЕ объявили о закрытии мониторинговой миссии на Украине

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Председатель и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Збигнев Рау и Хельга Шмид соответственно - объявили о предстоящем закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине. Решение последовало после того, как на постоянном совете ОБСЕ 31 марта не был достигнут консенсус по вопросу продления миссии.

«Это непростое решение. Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция Российской Федерации не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии. Миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективной информации на местах, содействии прекращению огня и работе по смягчению последствий конфликта для гражданского населения. Работа членов СММ заслуживает нашей высокой оценки и благодарности», - говорится в сообщении Рау на сайте ОБСЕ.

Ранее сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики обнаружили документы, свидетельствующие о взаимодействии представителей мониторинговой миссии ОБСЕ с Минобороны Украины. Также в ДНР было обнаружено оборудование миссии, которое использовалось ВСУ.