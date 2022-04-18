В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР обнаружили применяемые ВСУ ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ

Виктория Ивашечкина
23:37 18.04.2022
Средства видеозаписи украинские войска применяли, в частности, для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям Народной милиции республики.
В ДНР обнаружили применяемые ВСУ ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
Читайте нас на:

Силы ДНР обнаружили ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались ВСУ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Подчеркивается, что средства видеозаписи оборудования ОБСЕ украинские войска применяли, в частности, для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям Народной милиции ДНР.

«В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями Народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР», - сказано в сообщении штаба в Telegram

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что ОБСЕ могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Еще 1 марта об этом заявлял официальный представитель ведомства Эдуард Басурин. Тогда он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы. 

Подчеркивалось, что силовые структуры обнаружили в ряде поселков технические устройства организации, которые, по всей видимости, помогали корректировать удары украинских военных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
В Национальном центре управления обороной РФ пройдет заседание Коллегии Минобороны России
23:58 В стране и мире
Госдеп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае помощи России
20:04 Армия
Видео
МО РФ: в Днепропетровске уничтожен завод по ремонту тактических ракет «Точка-У»
18:46 Армия
Видео
Обложить украинских националистов: как бойцы ДНР подбираются к «Азовстали» в Мариуполе
18:54 В стране и мире
Умер режиссер Леонид Хейфец
Популярное
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.