Средства видеозаписи украинские войска применяли, в частности, для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям Народной милиции республики.

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Силы ДНР обнаружили ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались ВСУ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Подчеркивается, что средства видеозаписи оборудования ОБСЕ украинские войска применяли, в частности, для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям Народной милиции ДНР.

«В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями Народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР», - сказано в сообщении штаба в Telegram.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что ОБСЕ могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Еще 1 марта об этом заявлял официальный представитель ведомства Эдуард Басурин. Тогда он обвинил международную организацию в нарушении принципов беспристрастной работы.

Подчеркивалось, что силовые структуры обнаружили в ряде поселков технические устройства организации, которые, по всей видимости, помогали корректировать удары украинских военных.