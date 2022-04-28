«Под удар попал еще один рынок»: новые последствия обстрела Донецка украинскими «Градами»

В результате обстрела рынка никто не пострадал, но разрушения оказались масштабнее, чем на «Меркурии».

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В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины под удар попал еще один рынок - «Сокол». На месте обстрела побывал корреспондент телеканала «Звезда» и оценил нанесенный ущерб.

«Под удар попал еще один рынок - "Сокол", который находится через дорогу от "Меркурия", где погибли люди. На "Соколе" обошлось без жертв, но куда больше разрушений - несколько торговых павильонов сгорели», - рассказал корреспондент.

Ранее стало известно об обстреле украинскими боевиками донецкого рынка «Меркурий». Сообщается о погибших и раненых. Стрельба велась из РСЗО «Град».