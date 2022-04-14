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За мужество и героизм: командующий ЦВО наградил участников спецоперации

Владислав Кустов
Марина Крижановская
05:01 14.04.2022
Генерал-полковник отметил, что благодаря их непосредственному участию значительно был снижен боевой потенциал противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Очередные участники специальной военной операции были удостоены государственных наград Российской Федерации. Так, «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и «Жукова» были вручены солдатам, сержантам и офицерам.

Награждение произвел командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Обращаясь к военнослужащим, он поблагодарил их за воинский труд, за роль, которую они играют в освобождении от нацизма.

Генерал-полковник отметил, что благодаря их непосредственному участию значительно был снижен боевой потенциал противника.

«Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Мне выпала честь вручить вам государственные награды и сказать слова огромной благодарности за ваш боевой труд. За то, что вы сделали для России, за то, что вы несете освобождение от нацизма, который, к сожалению, сегодня произрастает на братской украинской земле. Именно благодаря вам существенно снижен боевой потенциал врага», - заявил генерал-полковник.

Немногим ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации. Особо были отмечены ефрейтор Радмир Таов - водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения и капитан Петр Четкин.

Также в военном ведомстве отметили подвиг рядового Шерзота Фозилова - механика-радиотелефониста реактивного артиллерийского дивизиона и командира взвода, лейтенанта Сергея Романенко.

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