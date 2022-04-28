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Скорые на помощь: как российские врачи отмечают День работника скорой помощи

Дария Сенникова
Елизавета Потейчук
15:12 28.04.2022
Врачи никогда не считают спасенных. Говорят, что это плохая примета. Единственное пожелание, которое они повторяют, поздравляя друг друга с праздником, чтобы люди были здоровее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В День работника скорой помощи работа не прекращается. Диспетчеры подстанции - круглосуточно на телефонах, куда ежедневно поступает более 200 звонков. Специалисты фиксируют в программе каждую жалобу, многие вызовы экстренные. Профессиональный праздник работников скорой утвердили в 2020 пандемийном году, когда сотрудники неотложки выезжали на вызовы 45 миллионов раз. Диспетчеры в тот период принимали по 700 вызовов в сутки, то есть на каждого специалиста приходилось по 300 звонков и более.

У диспетчера подстанции есть всего пара минут, чтобы определить, неотложный вызов или экстренный. У бригады скорой медпомощи счет идет и вовсе на секунды, поэтому чем быстрее соберутся на вызов фельдшер, врач и водитель, тем, безусловно, лучше. Автомобилисты стараются освободить дорогу машине скорой даже в тесном потоке. Сирену и синий проблесковый маячок медики включают, только когда секундное промедление на дороге может стоить жизни.

Фельдшер с собой возит даже электрокардиограф, а данные о сердечном ритме пациента передаются напрямую кардиологам станции. Медики в свою очередь оперативно дают рекомендации. Так, в Коломне дочь вызвала скорую своей пожилой матери с повышенным давлением и сильным головокружением.

«Когда было плохо, никто не мог определить. У нее болела спина, мы несколько раз все вызывали, пока не приехал мужчина, который сказал: идите на рентген, у нее воспаление. Кардиограммы все время делают, хорошо так делают. Внимание - никогда не грубят! Внучка моя была маленькая, и тоже - заболел живот. Моментально приехала скорая - увезли с аппендицитом», - говорит жительница Коломны Елена Станкевич.

Вместе с тем в арсенале специалистов - дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких и ортопедический матрас для транспортной иммобилизации. Последние нужны для транспортировки тяжело травмированных пациентов. Реанимобили оснащены так, что риски возникновения осложнений при транспортировке пациента становятся минимальными.

Врач бригады скорой медпомощи Сергей Жебанов в праздничный день, как сам говорит, при параде. На его груди - больше десятка наград. Одна из новых - Почетный знак Георгия Победоносца. Врач получил его за самоотверженность и высокий профессионализм. Жебанов находится на смене каждые три дня. И ему куда привычнее медицинская форма.

«У меня мама захотела, чтобы я стал врачом и чтобы помогал людям. Все-таки на скорой помощи, так сказать, на передовой. Самое главное - помочь вовремя людям. Отношусь к больным как к своим родственникам», - отметил Сергей.

Жебанов оканчивал военно-медицинский факультет. Служил в Рязанском училище ВДВ, потом - Афганистан, был и в других горячих точках. Работал и врачом в войсковой части, вышел на пенсию. Однако мужчина дома сидеть не смог. Устроился в скорую. В бригаде служит уже 16 лет. Эту работу он называет передовой неспроста.

«Госпитализировали молодого парня, 23 года. На байке столкнулся с машиной, открытые переломы предплечья, кисти, тяжелый больной был, но все нормально. Здесь в Коломне один таксист убил, поранил, ножевое нанес, и нас вызвали, значит, мы открываем дверь, лежит там мужчина. А этот таксистом был, с ножом. Мы начали оказывать, он убежал, ушел. Случай такой был. Была женщина многодетная. Дотянула, ночью вызывает, прям в руки родила. Конечно, было неожиданно, но все как положено», - вспоминает врач.

На счету сотрудников скорой  - десятки подобных историй, но врачи никогда не считают спасенных. Говорят, что это плохая примета. Единственное пожелание, которое они повторяют, поздравляя друг друга с праздником, чтобы люди были здоровее.

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