Путин наградил более 250 медработников за вклад в борьбу с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами врачей, внесших большой вклад с начала эпидемии COVID-19 в России, в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Ордена, медали и почетные звания присвоены более 250 медицинским работникам.

Среди них, в частности, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Он отмечен орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, а также предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена заместитель генерального директора - заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Орден Пирогова также присужден заведующему отделением Университетской клинической больницы №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Виталию Стамову за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Орден Пирогова, названный именем выдающегося русского хирурга Николая Пирогова, учрежден указом президента РФ от 19 июня 2020 года. Им награждаются граждане России, проявившие самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельств, связанных с риском для их собственной жизни.

Полный документ с именами и фамилиями награжденных доступен на официальном интернет-портале правовой информации.