В торговом центре на МКАД эвакуируют людей из-за сильного задымления

По данным МЧС по Московской области, дым идет с -1 этажа здания.

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В Ленинском городском округе Московской области в торговом центре произошло сильное задымление. На данный момент эвакуируют персонал и посетителей. Согласно информации подмосковного МЧС, очаг возгорания еще не найден, дым идет с -1 этажа.

«На 32-м километре МКАД в городском округе Ленинский проводится эвакуация людей из ТЦ “Шелковый путь”», - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в Усинске в республике Коми загорелся торговый центр. ЧП произошло на улице Нефтяников. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горит помещение торгового центра, расположенного на первом этаже многоквартирного дома.