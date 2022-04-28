Путин поручил обеспечить отечественным двигателем новый самолет «Байкал»

Глава государства высоко оценил возможности самолета, отметив его способность садиться на воду, на снег на лыжах и на взлетно-посадочную полосу длиной 300 метров.

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Президент РФ Владимир Путин назвал ближайшей задачей обеспечение отечественным двигателем многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», производство которого развернется в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

«Первая ближайшая задача - это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний», - сказал глава государства на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Путин высоко оценил возможности самолета, отметив его способность садиться на воду, на снег на лыжах и на взлетно-посадочную полосу длиной 300 метров.

Также Дегтярев доложил о социально-экономическом развитии региона и реализации нацпроектов. В трех городах запланировано строительство центров патриотического воспитания «Авангард».

В январе «Байкал» совершил первый полет под Екатеринбургом. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Воздушное судно предназначено для местных авиалиний и призвано заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов