В стране и мире В Саратовской области потерпел крушение учебный вертолет Алексей Курильченко По данным источника, причиной крушения могла стать техническая неисправность. © Видео: горспас Саратовской области © Фото: облспас Саратовской области Читайте нас на: В Саратовской области возле Кумысной поляны потерпел крушение учебный вертолет. Экипаж покинул воздушное судно на парашютах, о пострадавших не сообщается. О крушении сообщил мэр Саратова Михаил Исаев. «На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», - написал Исаев в своем Telegram-канале. © Облспас Саратовской области Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, причиной крушения могла стать техническая неисправность. © Облспас Саратовской области Ранее в Краснодарском крае вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, при заходе на посадку потерпел крушение. Один человек погиб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика