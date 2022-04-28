В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Саратовской области потерпел крушение учебный вертолет

Алексей Курильченко
14:48 28.04.2022
По данным источника, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
© Видео: горспас Саратовской области © Фото: облспас Саратовской области
Читайте нас на:

В Саратовской области возле Кумысной поляны потерпел крушение учебный вертолет. Экипаж покинул воздушное судно на парашютах, о пострадавших не сообщается. О крушении сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», - написал Исаев в своем Telegram-канале.

© Облспас Саратовской области

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

© Облспас Саратовской области

Ранее в Краснодарском крае вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, при заходе на посадку потерпел крушение. Один человек погиб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:29 В стране и мире
Басурин заявил о более трех тысячах украинских военнопленных в ДНР
13:21 В стране и мире
В СВР предрекли раскол Украины в случае закрепления польских военных на западе страны
14:16 В стране и мире
VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Дзена» и «Яндекс.Новостей»
12:35 В стране и мире
МИД РФ допускает содействие Госдепа США при создании сайта «Миротворец»
12:55 В стране и мире
Видео
В Донецке украинскими боевиками обстрелян рынок «Меркурий», есть погибшие и раненые
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.