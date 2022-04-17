Вертолет сельхозавиации Ми-2 потерпел крушение на Кубани

Отмечается, что ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, при заходе на посадку потерпел крушение. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В поле при заходе на посадку произошло падение вертолета Ми-2 производившего обработку сельхозугодий на месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Всего к ликвидации происшествия привлекается порядка 20 человек и 8 единиц техники», - заявил начальник пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.

Ранее сообщалось, что в районе Широчанка в Ейском районе Краснодарского края произошел разрыв боеприпаса, прилетевшего со стороны Украины.