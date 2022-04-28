В стране и мире Песков сообщил, что Путин будет работать в праздничные дни Виталий Музыка Для Путина праздничные дни с 1 по 3 мая пройдут в рабочем формате, будут встречи, заявил Песков. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для главы российского государства Владимира Путина первая часть майских праздников будет рабочей. «Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные», - ответил Песков на вопрос о планах президента с 1 по 3 мая. Ранее сообщалось, что предстоящие две рабочие недели мая будут короткими. Так, выходные дни продлеваются с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Информацию привела Федеральная служба по труду и занятости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика