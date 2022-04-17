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ВС РФ уничтожили более тысячи наемников во время спецоперации на Украине

11:29 17.04.2022
В Минобороны предупредили иностранцев, что за незаконное участие в боевых действиях из грозят тюремные сроки.
ВС РФ уничтожили более тысячи наемников во время спецоперации на Украине
© Фото: РИА Новости
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За все время проведения специальной военной операции на Украине российское вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемных бойцов сбежали. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наемников. Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны. Напомню, что иностранные наемники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса "комбатантов". Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, - уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», - заявил Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, украинский националистический режим привлек 6824 специалистов из 63 государств. Наиболее многочисленно представленная страна - Польша, из которой прибыли 1717 человек. Около 1500 наемников прибыло из США, Канады и Румынии. Из Великобритании и Грузии - до 300 человек из каждой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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