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В Кремле прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском

Алексей Курильченко
12:48 28.04.2022
По словам Дмитрия Пескова, Европа не допустит полной свободы слова в соцсети при новом владельце.
В Кремле прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском
© Фото: imago-images, Globallookpress
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После покупки социальной сети Twitter предпринимателем Илоном Маском из Европы стали поступать сигналы, что при новом владельце Запад не допустит полной свободы слова на ресурсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В отношении России эта компания основывается на цензуре, репрессивных действиях в отношении клиентов, причем выборочных, на искажении информации, манипулировании информацией и так далее. Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце. Но в настоящее время, если учесть, что эта компания глобальная, мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вопрос - возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения», - заявил журналистам Песков

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Также Маск выразил надежду, что в Twitter останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это, по его словам, отражает свободу слова.

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