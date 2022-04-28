В Кремле прокомментировали покупку Twitter Илоном Маском
После покупки социальной сети Twitter предпринимателем Илоном Маском из Европы стали поступать сигналы, что при новом владельце Запад не допустит полной свободы слова на ресурсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В отношении России эта компания основывается на цензуре, репрессивных действиях в отношении клиентов, причем выборочных, на искажении информации, манипулировании информацией и так далее. Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце. Но в настоящее время, если учесть, что эта компания глобальная, мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вопрос - возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения», - заявил журналистам Песков
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Также Маск выразил надежду, что в Twitter останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это, по его словам, отражает свободу слова.