Сергей Леонидченко напомнил, что в аэропорту Мариуполя в 2014 году был организован пыточный центр, именовавшийся «библиотекой» и есть немало доказательств и свидетелей о проводимой там СБУ деятельности.

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Виновные в пытках мирного населения Украины, обвиненного в лояльности России, не уйдут от ответственности. С таким заявлением выступил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

Он напомнил, что в аэропорту Мариуполя в 2014 году был организован пыточный центр, именовавшийся «библиотекой». Леонидченко добавил, что есть немало доказательств и свидетелей проводимой там деятельности.

«Пыточные центры в 21 веке, действительно, не укладываются в голове. Есть множество фактических доказательств и показаний свидетелей по поводу секретного пыточного центра СБУ (Служба безопасности Украины. - Прим. ред.) в аэропорту Мариуполя. Он циничным образом именовался "библиотекой" и был создан в 2014 году, когда националистический батальон "Азов"* занял Мариуполь», - приводит слова главы правовой секции постпредства РФ РИА Новости.

Российский дипломат заверил, что денацификация Украины будет выполнена, а виновные в бесчеловечных преступлениях понесут ответственность.

«Будьте уверены, виновные в этих и всех других гнусных преступлениях будут привлечены к ответственности. Никто не уйдет от ответственности. Денацификация Украины будет завершена», - сказал Сергей Леонидченко.

Также он сообщил, что 6 мая Россия проведет неформальное заседание Совета безопасности ООН касательно ситуации на Украине. Член постпредства России при ООН пригласил всех желающих прийти на заседание, чтобы узнать о реальной ситуации «на земле», а также от независимых голосов с линии фронта услышать «факты, а не фейки».

Сообщается, что в ходе организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной мероприятия в адрес России были направлены обвинения. Они касались якобы совершенных военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.

* «Азов» - террористическая организация, запрещена в России.